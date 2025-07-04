شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة عالميا ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية مع سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف مالية بعد إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في حين ساهم ضعف الدولار في تعزيز المكاسب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3345 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3324 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3342 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

يأتي هذ بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.9% بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.1% بعد أسبوعين سابقين من الهبوط.

أظهرت بيانات سوق العمل أن الشركات الأمريكية أضافت 147 ألف وظيفة في يونيو، وهو رقم فاق التوقعات وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما عزز موقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، ليؤثر ذلك بشكل سلبي على الذهب خلال جلسة الأمس، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول ذات الفائدة، ورفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.



أما اليوم عاد الذهب إلى الارتفاع بعد أن تجاوز تشريع خفض الضرائب الذي أقره ترامب عقبته الأخيرة في الكونجرس يوم الخميس، مما جعل تخفيضاته لعام 2017 دائمة إلى جانب تمويل حملته على الهجرة وأضاف إعفاءات ضريبية جديدة لحملة 2024.