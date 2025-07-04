شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2025 والاوراق المطلوبة لمن يرغب فى الالتحاق بها من طلاب الشهادة الاعدادية كبديل عن الثانوية العامة، وتكون مدة الدراسة بمدرسة الضبعة 5 سنوات، وفيما يلي الشروط و الاوراق المطلوبه:

أولا شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية:

1- ان يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (عام) دور أول 2028 بمجموع لا يقل عن (260) درجه ) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الازهرية.

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة %95.

4- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة الازهرية بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية..

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2025 عن 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لابناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين

7- ان يسجل الطالب على الموقع الالكترونى الذي يتم نشره .

8- ان يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

9- ان يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي).

ثانيا الأوراق اجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية:

1 - يتم سداد رسوم التقدم والاختبارات .

2 - يتم عقد اختبار الكترونى للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونياً دون تدخل بشرى، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الاجمالي للاختبار، ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الاعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد ( الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية)

4- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.



