شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم لمدرسة التمريض التابعة لـ"الكهرباء" للحاصلات على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالجمعة، 04 يوليو 2025 12:00 م
أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لمدرسة القمة للتمريض لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025-2026 بدأ من الاحد المقبل ولمدة اسبوعين لمحافظات القاهرة الكبرى بدا من مجموع (240) درجة كحد ادنى وفقا للشروط الآتية :
أولا: شروط وقواعد القبول بمدرسة القمة للتمريض نظام الخمس سنوات المدرسة فتيات فقط :
1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.
2- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة
3- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك
4- الا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمدرسة خمس سنوات)
5- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق
6- عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى
7- اقرار على ولي الأمر بان الطالبة لا تعتبر مقبولة الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة.
8- تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل
ثانيا : ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:
- اختبار الاملاء في اللغة العربية
- اختبار في اللغة الإنجليزية
- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
- ثم اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل اختبار نفسي - قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن
- ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة - نفسى عظام - اشعة - صورة دم ---- الخ) يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة
- المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام 18000 ( جنيه فقط ثمانية عشر ألف جنيها لا غير)
- رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه فقط الف وخمسمائة جنيها لا.
ثالثا: الأوراق المطلوبة ( معتمدة ) :
- استمارة نجاح بيان نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2025.
- بیان نجاح الصف الاول والصف الثاني الاعدادي.
- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.
- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.
- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين
- شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة (نيابة عنهم قيد فردي مميكن من السجل المدني).
- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.
- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الاصل.
- ملف التقديم (يباع بمقر المدرسة.
- دوسيه كبسولة للأوراق.
- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).
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