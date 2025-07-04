شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقديم لمدرسة التمريض التابعة لـ"الكهرباء" للحاصلات على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لمدرسة القمة للتمريض لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025-2026 بدأ من الاحد المقبل ولمدة اسبوعين لمحافظات القاهرة الكبرى بدا من مجموع (240) درجة كحد ادنى وفقا للشروط الآتية :

أولا: شروط وقواعد القبول بمدرسة القمة للتمريض نظام الخمس سنوات المدرسة فتيات فقط :

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة

3- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك

4- الا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمدرسة خمس سنوات)

5- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

6- عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى

7- اقرار على ولي الأمر بان الطالبة لا تعتبر مقبولة الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة.

8- تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل

ثانيا : ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

- اختبار الاملاء في اللغة العربية

- اختبار في اللغة الإنجليزية

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

- ثم اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل اختبار نفسي - قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن

- ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة - نفسى عظام - اشعة - صورة دم ---- الخ) يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

- المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام 18000 ( جنيه فقط ثمانية عشر ألف جنيها لا غير)

- رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه فقط الف وخمسمائة جنيها لا.

ثالثا: الأوراق المطلوبة ( معتمدة ) :

- استمارة نجاح بيان نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2025.

- بیان نجاح الصف الاول والصف الثاني الاعدادي.

- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين

- شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة (نيابة عنهم قيد فردي مميكن من السجل المدني).

- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الاصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المدرسة.

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).