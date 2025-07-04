الاقتصاد

شروط التقديم لمدرسة التمريض التابعة لـ"الكهرباء" للحاصلات على الإعدادية

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شروط التقديم لمدرسة التمريض التابعة لـ"الكهرباء" للحاصلات على الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الجمعة، 04 يوليو 2025 12:00 م

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لمدرسة القمة للتمريض لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025-2026 بدأ من الاحد المقبل  ولمدة اسبوعين لمحافظات القاهرة الكبرى بدا من مجموع (240) درجة كحد ادنى وفقا للشروط الآتية :

أولا: شروط وقواعد القبول بمدرسة القمة للتمريض نظام الخمس سنوات المدرسة فتيات فقط :

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة

3- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك

4- الا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمدرسة خمس سنوات)

5- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

6- عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى

7- اقرار على ولي الأمر بان الطالبة لا تعتبر مقبولة الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق واعلان النتيجة.

8- تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل

ثانيا : ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية:

- اختبار الاملاء في اللغة العربية

- اختبار في اللغة الإنجليزية

- اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

- ثم اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل اختبار نفسي - قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن

- ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة - نفسى عظام - اشعة - صورة دم ---- الخ) يتم توقيع الكشف الطبي للطالبات بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

- المصاريف الدراسية للصف الأول لهذا العام 18000 ( جنيه فقط ثمانية عشر ألف جنيها لا غير)

- رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه فقط الف وخمسمائة جنيها لا.

ثالثا: الأوراق المطلوبة ( معتمدة ) :

- استمارة نجاح بيان نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2025.

- بیان نجاح الصف الاول والصف الثاني الاعدادي.

- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين

- شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة (نيابة عنهم قيد فردي مميكن من السجل المدني).

- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الاصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المدرسة.

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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