شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4-7-2025 في الكويت..عيار 21 بـ28.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، وسجل عيار 24 مبلغ 32.850 دينار، مقارنة بـ32.950 دينار أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.850 دينار

عيار 22 سجل 30.100 دينار

عيار 21 سجل 28.750 دينار

عيار 18 سجل 24.625 دينار

عيار 14 سجل 19.150 دينار

عيار 12 سجل 16.425 دينار

الاونصة 1021.525 دينار

الجنيه الذهب 229.900 دينار

الأونصة بالدولار 3353.24 دولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات أمس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.



فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.