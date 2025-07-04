شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مدرسة ذكية ضمن منظومة WE للتكنولوجيا التطبيقية لتأهيل كوادر فنية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع عدد مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية إلى 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، تم إنشاؤها في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشكل بذلك نواة تعليمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وواجهة جديدة لتطوير منظومة التعليم الفني في مصر وذلك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد هذه المدارس أول نموذج لمدارس ذكية متخصصة في القطاع الرقمي، حيث تهدف إلى إعداد جيل مؤهل من الفنيين القادرين على المنافسة في سوق العمل وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات WE بإدارة وتشغيل المدارس والإشراف على تنفيذ برامجها التعليمية والفنية، مستندة إلى خبراتها في القطاع، في حين تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 75% من تكلفة تعليم الطالب، في خطوة تعكس التزام الدولة بتأهيل الكوادر الفنية كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي.

ويمثل التوسع في إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ترجمة حقيقية لخطط تطوير التعليم الفني وتغيير الصورة النمطية المرتبطة به، وهو ما انعكس في الإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بهذه المدارس في مختلف المحافظات، لاسيما مع التركيز على المناهج العملية، والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل، وفرص التوظيف المستقبلية.

كما تسهم هذه المدارس في إعادة تشكيل خريطة التعليم الفني في مصر، من خلال إدخال تخصصات تكنولوجية جديدة، ومناهج تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بما يعزز من قدرة الخريجين على الإبداع والمنافسة، ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للعمل في قطاعات الاتصالات، والبرمجيات، والخدمات التكنولوجية.