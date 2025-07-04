شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لدعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشرعات، أن الجهاز يتعاون مع عدد كبير من الجهات الدولية في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، ومن أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعد شريكا أساسيا للجهاز في تنفيذ عدد من البرامج التنموية التي تعتمد على أفضل التجارب الدولية للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات الداعمة لهذا القطاع مما يساهم في زيادة مساهماته في الاقتصاد الوطني.



جاءت تصريحات "رحمي"، بمناسبة استقباله اليساندرو فراكاستي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات وتكريمه بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة.

وسلم "رحمي" درعا تعبيرا عن تقدير الجهاز لجهوده وحرصه على لعب دور مؤثر وفعال طوال فترة عمله في مصر، لتيسير تنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في دعم مجال المشروعات الصغيرة، وحضر التكريم الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي و السادة نواب الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات.



وأشاد "رحمي"، بجهود فراكاستي في دعم أنشطة الجهاز خلال السنوات الأربع الماضية خاصة فيما يتعلق بدعم تمثيل الجهاز في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الدورتين 27 و28 والمساعدة في رقمنة أعمال الجهاز وأنشطته المختلفة بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية في المناطق الأكثر احتياجا ودعم الحرف اليدوية والتراثية وتطوير أنشطة وحدة تطوير الأعمال المتنقلة للوصول للمواطنين في مختلف القرى والمراكز ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز والمساهمة في تطوير استراتيجية داخلية لجهاز تنمية المشروعات مما يسهم في تطوير أنشطته و رفع قدراته.



ومن جانبه، أشاد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، بالشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي الذي يعزز جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال فراكاستي: “نفخر بالشراكة الوثيقة مع جهاز تنمية المشروعات، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى دعم رواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، وخلق فرص العمل خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. إن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.”

وأضاف: “نؤكد التزامنا الكامل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للجهاز، وتعميق التعاون من أجل تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل."

فيما أكدت الدكتورة عبير شقوير عن عمق العلاقة التنموية والشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات إيمانًا من البرنامج الانمائي بالدور الهام الذي يقوم به الجهاز ومساهماته المجتمعية والاقتصادية الهامة في مصر، مضيفة أن هذا التعاون مستمر في خدمة العديد من الأهداف التنموية المشتركة للمشاركة في تنفيذ رؤية مصر الطموحة لبرامج التطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة.