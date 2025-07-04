شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع مع تأكيد إيران التزامها بالمعاهدة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، بعد أن أكدت إيران التزامها بحظر الانتشار النووي، ووسط توقعات بأن يوافق كبار المنتجين على زيادة إنتاجهم.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بمقدار 22 سنتًا، أو بنسبة 0.32%، لتصل إلى 68.58 دولارًا للبرميل، كذلك تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 12 سنتًا، أوبنسبة 0.18%، ليصل إلى 66.88 دولار، كما انحسرت حركة التداول بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.



وتخطط الولايات المتحدة للقاء إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، كما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، ما يخفف بشكل كبير من خطر اندلاع أعمال عدائية جديدة.



كما أشار أربعة مندوبين من تحالف مجموعة أوبك+ إلى إنه من المقرر الإعلان عن زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا في الإنتاج لشهر أغسطس، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية.