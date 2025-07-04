شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.475 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم الخميس، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.550 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.550 دينار

عيار 22 سجل 37.150 دينار

عيار 21 سجل 35.475 دينار

عيار 18 سجل 30.400 دينار

عيار 14 سجل 23.650 دينار

عيار 12 سجل 20.275 دينار

الاونصة 1260.850 دينار

الجنيه الذهب 283.775 دينار

الأونصة بالدولار 3353.35 دولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات امس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing.



استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.