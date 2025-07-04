شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تطور ملحوظ في البنك المركزي المصري وسجل 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسيمة مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.



وفيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.