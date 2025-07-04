شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 24 بـ391.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 342.75 ريال.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 391.75 ريال

عيار 22 سجل 359.25 ريال

عيار 21 سجل 342.75 ريال

عيار 18 سجل 293.75 ريال

عيار 14 سجل 228.50 ريال

عيار 12 سجل 196.00 ريال

الاونصة 12185.75 ريال

الجنيه الذهب 2742.50 ريال

الأونصة بالدولار 3353.35 دولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات امس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.



