شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 مليار دولار استثمارات اقتصادية قناة السويس بنهاية العام المالى المنتهى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حجم التعاقدات التي وقعتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي بلغت نحو 297 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها، وذلك باستثمارات إجمالية تقارب الـ8.5 مليار دولار، موزعة بين 121 مشروعًا بالعام المالي الحالى المنتهى في 30 يونيو 2025، وباستثمارات إجمالية بلغت 4.4 مليار دولار.

وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسارع وتيرة التعاقدات في الشهور الأخيرة، وخاصة بعد حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدة دول وعلى رأسها الصين، حيث استقبلت المنطقة الاقتصادية مجموعة من الاستثمارات الصينية والتركية في غيرها من أجل توطين عدة صناعات على رأسها المنسوجات والملابس الجاهزة، والطاقة الشمسية.

وشهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس مشروع شركة "ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية- Deli EGYPT Glassware" الذي يقع على مساحة 120 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وذلك بتكاليف استثمارية بلغت 70 مليون دولار، ما يوازى 3,5 مليارات جنيه مصرى، ويتيح المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 80% من الإنتاج للخارج، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ حيث انه من المتوقع ان يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026، هذا وحضر مراسم الاحتفال: لفيف من القيادات التنفيذية للهيئة، و ويدونج شي، رئيس مجلس إدارة شركة ديلي، و يو لي، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة لممثلي المطور الصناعي شركة تيدا مصر.

وأعتبر جمال الدين هذا الاستثمار يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، خاصةً الصينيين؛ وذلك نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للبلدين، لافتًا إلى نجاح الهيئة مؤخرًا في استقطاب استثمارات من جنسيات عدة في المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة سواءً منطقة السخنة، أو القنطرة غرب، أو وادي التكنولوجيا، وكذلك منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لوجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، لما تتمتع به من مناخ داعم للاستثمار، بفضل ما تحقق على صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، وكذلك تطوير خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين.