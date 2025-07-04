شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى بنك مصر يسجل 49.31 جنيه للشراء اليوم الجمعة 4-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 04 يوليو 2025 06:00 ص
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 4-7-2025.
ويحرص ”الخليج 365” على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، فى البنك المركزى 49.27 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.30 جنيه للشراء.
49.40 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
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