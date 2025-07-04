شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ358.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 358.25 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 403.75 درهم

عيار 22 سجل 374.00 درهم

عيار 21 سجل 358.25 درهم

عيار 18 سجل 307.25 درهم

عيار 14 سجل 237.75 درهم

عيار 12 سجل 203.75 درهم

الاونصة 12558.00 درهم

الجنيه الذهب 2866.00 درهم

الأونصة بالدولار 3353.35 دولار

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات امس الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing.



استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة، وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.