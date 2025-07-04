شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السوق المصرى اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. استقرار بعد خسائر حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 خلال التعاملات الصباحية، بعد تراجع حاد أمس الخميس تجاوز 25 جنيهًا للجرام، متأثرًا بانخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون 3335 دولارًا، وسط موجة بيع وجني أرباح.



سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا



هذا التراجع يأتي رغم التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما يصب عادة في مصلحة الذهب عبر تقليص جاذبية السندات والدولار، وبالتالي تعزيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

لكن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والبيانات الضعيفة للتضخم الأخيرة دفعت المستثمرين إلى ترقب خطوات أسرع وأكثر عمقًا في التيسير النقدي، ما أدى إلى تذبذب الأسواق بشكل واضح خلال الساعات الماضية.

في تطور لافت، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه الاحتياطي الفيدرالي، ملمّحًا إلى إمكانية استبدال رئيسه جيروم باول، بعد مطالبته بخفض الفائدة فورًا. هذه التصريحات فتحت الباب أمام احتمال تدخل سياسي مباشر قد يغيّر ملامح السياسة النقدية الأمريكية في المرحلة المقبلة.

كما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على سلع متنوعة من فيتنام، أحد أهم شركاء التجارة للولايات المتحدة، إلا أن رد فعل الأسواق جاء محدودًا، في ظل تركيز المستثمرين على مصير المفاوضات التجارية مع اقتصادات كبرى مثل اليابان والهند.

وحتى الآن، لم يعلن ترامب أي نية لتمديد مهلة 9 يوليو الخاصة بالمفاوضات، رغم تعثر الحوار مع اليابان، بينما أبدى بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الهند.