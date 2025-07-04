الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الجمعة، 04 يوليو 2025 04:00 ص

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة في السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 4-7-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،.


و سجل سعر الدولار اليوم الجمعه، فى البنك المركزى 49.27 جنيه للشراء ، و 49.40 جنيه للبيع ، وبالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.31  جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.30  جنيه للشراء.
49.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.31   جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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