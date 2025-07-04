شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات السيارة جيلى GX3 PRO موديل 2025 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف وكيلي علامه جيلي الصينية في مصر مجموعة أبوغالي موتورز وشركة اتوموبيلتي عن السيارة الكروس أوفر GX3PRO الجديدة في مصر والتى تلبى احتياجات الاسرة المصرية بتصميم مميز وتكنولوجيا متطورة وفئة واحدة.

وعن أسعار السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 في مصر فهي تقدم بفئة واحدة بسعر رسمي 850 ألف جنيه.

وعن أبرز مواصفات السيارة "جيلي GX3 PRO" الكروس أوفر الجديدة فهي كالآتي:

وتأتي GX3 PRO الجديدة بمصر بأبعاد تبلغ 4005 مم للطول، 1760 مم للعرض، بينما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 1575 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2480 مم، وتأتي مع عجلات رياضية بحجم 16 بوصة وإضاءة خلفية LED .

وتعتمد GX3 PRO الكروس أوفر الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر يوفر قوة 102 حصان، مع عزم يصل إلى 140 نيوتن متر عند لفة المحرك 4400 دورة في الدقيقة. متصل بناقل حركة.

وتضم السيارة ميزات عصرية داخل مقصورتها الرئيسية منها شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس تدعم خاصية عرض الهواتف الذكية mirror link for smartphone، إضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء

كما تحتوى على نظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام تشغيل الهاتف الذكي، وكاميرا الرجوع للخلف، والتحكم في ثبات السيارة.

وسائل الأمان في GX3 PRO موديل 2025 الجديدة

وسائل الأمان GX3 PRO موديل 2025 الجديدة في مقدمتها وسائد هوائية مزدوجة SRS، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات .