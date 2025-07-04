شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إضافة 500 ميجا وات من محطة رياح رأس غارب خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يتم افتتاح محطة أمونت لطاقة الرياح، والتي تنفذها شركة "إيميا باور" الإماراتية بقدرة 500 ميجاوات، في منطقة رأس غارب رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تشغيل محطة امونت للرياح يعتبر ضمن خطة الدولة العاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

وقال المصدر إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 700 مليون دولار، لافتا إلى أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو متر مربع، وفي غضون 30 شهرًا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح والبالغ عددها 77 توربينة.