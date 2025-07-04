الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى البنك المركزى

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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى البنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

الجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تطور ملحوظ في البنك المركزي المصري وسجل 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

وفيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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