وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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