شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالجمعة، 04 يوليو 2025 02:00 ص
شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 تطور ملحوظ في البنك المركزي المصري وسجل 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
وفيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
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