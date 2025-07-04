شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السوق المصري الجمعة 4 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات صباح الجمعة 4 يوليو 2025، استقرار ملحوظ بعد أن تراجعت الأسعار بأكثر من 25 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون مستوى 3335 دولارًا، وسط ضغوط بيعية وجني أرباح أمس.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا



هذا التراجع يأتي رغم تسعير الأسواق لاحتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وهو ما يدعم عادةً أسعار الذهب عبر تقليص عوائد السندات وتراجع جاذبية الدولار، مما يدفع المستثمرين للتحوط بالملاذ الآمن التقليدي: الذهب.

القراءة الضعيفة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب مؤشرات تباطؤ الاقتصاد، عززت من التوقعات بإمكانية تسريع وتيرة التيسير النقدي، وهو ما وضع الأسواق في حالة ترقب وتذبذب واضح.

تصريحات ترامب تزيد من الغموض

وفي تطور سياسي أثار قلق الأسواق، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه الاحتياطي الفيدرالي، ملوّحًا بإمكانية استبدال رئيسه جيروم باول، بعد دعوته لخفض عاجل لأسعار الفائدة. التصريحات فتحت باب التكهنات أمام تدخلات سياسية محتملة قد تؤثر على استقلالية السياسة النقدية.

وعلى صعيد التجارة، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على عدد من السلع المستوردة من فيتنام، في خطوة وصفها البعض بأنها أقل حدة من التصريحات السابقة. ورغم أهمية فيتنام كثاني أكبر شريك تجاري في آسيا بعد الصين، لم تظهر الأسواق رد فعل كبير، مع تركيز المستثمرين على مصير الاتفاقيات الأوسع مع اقتصادات كبرى.

وأكد ترامب عدم وجود نية لتمديد الموعد النهائي للمفاوضات التجارية والمقرر في 9 يوليو الجاري، رغم استمرار الخلافات مع اليابان، في حين أبدى بعض التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق مع الهند.