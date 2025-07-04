شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 04 يوليو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5303 جنيهات
عيار 21: 4640 جنيهًا
عيار 18: 3977 جنيهًا
عيار14 : 3093 جنيها
الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.
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