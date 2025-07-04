شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5303 جنيهات

عيار 21: 4640 جنيهًا

عيار 18: 3977 جنيهًا

عيار14 : 3093 جنيها

الجنيه الذهب: 37120 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.