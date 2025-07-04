الاقتصاد

تعرف على عدد السيارات الزيرو والمستعملة المرخصة خلال مايو 2025

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تعرف على عدد السيارات الزيرو والمستعملة المرخصة خلال مايو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 03 يوليو 2025 11:00 م

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري والأهرام أن شهر مايو قد سجل ترخيص سيارات  (زيرو ومستعمل) بواقع 455773 سيارة متنوعة.

يذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر مايو 2025 قد اوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 49307 مركبة بزيادة 24.5%عن الشهر السابق.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2456 مركبة موديل 2022 و1701مركبة موديل 2023 و5666 مركبة  موديل 2024 و36323 مركبة موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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