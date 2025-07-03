شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك التجارى" أنشط أسهم البورصة خلال الربع الثاني بتداولات بـ11.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، بحجم تداول بلغ 140.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 11.3 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 3.9 مليار ورقة، وقيمة تداول 10.7 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 192 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 10.126 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 354.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 10.093 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 1.2 مليار ورقة، وقيمة تداول 8.993 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الدوري.

وفي المركز السادس "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 732.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 2 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 7.1 مليار جنيه، ثم "راية القابضة للاستثمارات المالية"، بحجم تداول 1.9 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 5.3 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للتنمية مصر"، بحجم تداول 229.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 5.2 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 6.3 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 32857.62 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.18% ليغلق عند مستوى 9967.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 13477.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 40845.77 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.76% ليغلق عند مستوى 12481.01 نقطة.

