شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر سعر للدولار مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام، وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 استقرار أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة إجازة ثورة 30 يونيو، حيث سجل بالبنك المركزي المصري عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.