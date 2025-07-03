شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بعد الهبوط المفاجئ فى عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات مساء اليوم الخميس بعد ثلاثة أيام من المكاسب، حيث يسود الحذر الأسواق قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسية، بحثًا عن مؤشرات على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع عيار 21 للانخفاض 20 جنيها وقت نشر هذه السطور.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3342 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3356 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.



الذهب يشهد حاليًا استقرار ضمن نطاق يتراوح بين 3,320 و3,360 دولار للأونصة، حيث يتبنى السوق نهج الانتظار والترقب بدلًا من اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.