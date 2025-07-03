شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزراء يفتتحون فرع سلسة "جملة ماركت" بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع سلسة "جملة ماركت" بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وزراء الاسكان والتنميه المحليه والتخطيط والزراعه والتموين يفتتحون سلسلة محلات تجاريه بالعلمين الجديده

وقال وزير الإسكان إن افتتاح هذا الفرع من سلسة المحلات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة يأتي في إطار تشغيل الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدينة، واستعدادا لموسم الصيف الحالي، لافتا إلى أن هذه السلسلة تعتبر من العلامات التجارية كخيار موثوق واقتصادي للأسرة المصرية، وذلك لتوفيره معظم السلع الضرورية للحياة، مؤكداً ضرورة مراعاة معايير الجودة وبما يتناسب مع شرائح دخل غالبية الأسر بالمدينة، حيث تحرص أجهزة الدولة علي إقامة تلك المشروعات لتقديم الخدمات للمواطنين بجانب ما تقدمه الدولة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها والقطاع الخاص للتوسع في افتتاح السلاسل التجارية في مختلف محافظات الجمهورية لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية بجودة مناسبة وأسعار الجملة ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار الوزارة في دعم جهود اقامة المزيد. من المنافذ والمعارض الخاصة ببيع السلع الغذائية وضمان توافر السلع بمختلف أنواعها، وكذا دعم جهود شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لها علي أرض المحافظات .

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التوسع في سلاسل الهايبر ماركت كأحد الركائز الأساسية لتنمية وتحديث قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن وجود هذه السلاسل في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، يُسهم بشكل مباشر في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يتماشى مع سياسة الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما أوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة للدولة.

ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام وزارة الزراعة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشروعات التنموية في كافة أنحاء الجمهورية، والمساهمة ضمن خطة الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، خاصة في القطاع الزراعي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، والمرأة الريفية، والتيسير على المواطنين والمزارعين، لافتا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في كافة جهود التنمية، وذلك في ظل جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات، وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لإنجاحها.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ان فرع مدينة العلمين الجديدة من "جملة ماركت" تم إقامته بأحد المباني بالمنطقة التجارية بالمدينة التراثية والتي تضم (مجمع مطاعم و كافتيريات و محلات تجارية ) بعدد ( 9 )مبان بمساحات مختلفة بخلاف المناطق المفتوحة، و الساحات الكبيرة التي تستخدم للتنزه والإستجمام، و مناطق إنتظار السيارات، و يعد هذا الفرع أكبر فرع للعلامة التجارية بمنطقة الساحل الشمالي حيث يقع المبني علي مساحة 3000م2 و مكون من دورين بإجمالي مساحات بنائية 5352م2.