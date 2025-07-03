شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. عيار 18 بـ3942 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 21 سعر 4650 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 3942 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي استقرارا خلال تداولات اليوم حول المستوى 3350 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 3365 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3342 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3356 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

-عيار 24: 5257 جنيهًا

-عيار 21: 4650 جنيهًا

-عيار 18: 3942 جنيهًا

-الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing



استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.



فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة.



وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



