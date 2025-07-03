شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 أمام الجنيه المصرى الآن والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء تزامنا مع إجازة ثورة 30 يونيو، بالبنك المركزي المصري عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.