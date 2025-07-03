الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 3-7-2025 فى البنوك

0 نشر
0 تبليغ

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 3-7-2025 فى البنوك

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 3-7-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 03 يوليو 2025 01:06 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الخميس 3-7-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.51 جنيه للشراء، و67.71 جنيه  للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.96 جنيه للشراء، و67.94 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.96 جنيه للشراء.
67.94  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67 جنيه للشراء.
67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.22  جنيه للشراء.
67.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67 جنيه للشراء.
67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67 جنيه للشراء.
67.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.88  جنيه للشراء.
68.11  جنيه للبيع.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements