شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3-7- 2025 في الكويت.. عيار 21 بـ28.825 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر32.950 دينار، مقارنة ب32.675 سعر أمس.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.950 دينار

- عيار 22 سجل 30.200 دينار

- عيار 21 سجل 28.825 دينار

- عيار 18 سجل 24.700 دينار

- عيار 14 سجل 19.225 دينار

- عيار 12 سجل 16.475 دينار

- الاونصة 1024.800 دينار

- الجنيه الذهب 230.625 دينار

- الأونصة بالدولار 3360.96 دولار



شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات الخميس، مع عزوف المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة في السوق، انتظارًا لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توضح توجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لما نشره موقع investing.

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,357.96 دولارًا للأونصة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 3,369.10 دوارًا للأونصة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت استقرب عقود مؤشر الدولار عند 96.46 نقطة.