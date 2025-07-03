شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة السادات، تضمنت أعمال بناء بدون ترخيص وتعديات على قطع أراضٍ، وغير ذلك.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة، وأن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

وتضمنت القرارات أن تزال مخالفات البناء والتعديات المقامة بمناطق بحي النخيل وابني بيتك، وحي النرجس، ومناطق أخرى، والمتمثلة في تنفيذ هياكل خرسانية ومبان، وتغيير نشاط، وزيادة نسبة البناء، وذلك بدون ترخيص ودون سند قانوني.

ونصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية مدينة السادات، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.