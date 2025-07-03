الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 3 -7-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الخميس 3 -7-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الشقويرى

الخميس، 03 يوليو 2025 09:59 ص

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 3 يوليو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.508 جنيه للشراء.

13.569 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر  12.627 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.627 جنيه للشراء.

13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.515 جنيه للشراء.

13.552جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.6جنيه للشراء.

13.55جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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