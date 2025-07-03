شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مقابل الجنيه المصري؛ ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 3 - 7 - 2025، وذلك وفقا للبنك الأهلي المصري، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي:
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.
58.10 جنيه للشراء.
58.40 جنيه للبيع.
67.61 جنيه للشراء.
68.01 جنيه للبيع.
161.17 جنيه للشراء.
162.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
13.11 جنيه للشراء.
13.18 جنيه للبيع.
13.42 جنيه للشراء.
13.46 جنيه للبيع.
12.52 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.
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