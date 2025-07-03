شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 3-7- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات السوق تحديث أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 3 - 7 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري، وفق تحديثات البنوك.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

49.36 جنيه للشراء

49.46 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

58.10 جنيه للشراء.

58.40 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

67.61 جنيه للشراء.

68.01 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

161.17 جنيه للشراء.

162.24 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.11 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.42 جنيه للشراء.

13.46 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.52 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي كان سيخفف سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة بحلول الآن، لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على صادرات الكثير من دول العالم.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.