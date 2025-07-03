شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ342.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 342.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 391.50 ريال

عيار 22 سجل 358.75 ريال

عيار 21 سجل 342.50 ريال

عيار 18 سجل 293.50 ريال

عيار 14 سجل 228.25 ريال

عيار 12 سجل 195.75 ريال

الاونصة 12175.50 ريال

الجنيه الذهب 2740.25 ريال

الأونصة بالدولار 3344.93 دولار

واستقرت أسعار الذهب امس الأربعاء بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية، في الوقت الذي قيّموا فيه الموقف الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة. وساعد ضعف الدولار على دعم الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع investing

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,337.12 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3,346 دولارًا.

فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

استقرار في المعادن الأخرى

استقر سعر الفضة عند 36.06 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,352.50 دولارًا، بينما قفز البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 1,114.16 دولارًا.



