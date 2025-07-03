شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "جلوبال أوتو للسيارات" وكيل بي ام دبليو في مصر عن سعر ومواصفات النسخة BMW 520i Luxury الجديدة ذات المحرك 1.6 لتر رباعي الاسطوانات، ويأتي سعر السيارة BMW 520i Luxury بـ4,250,000 جنيه مصري .

وعن أبرز مواصفات السيارة في مصر فتأتي أحدث نُسخ الفئة الخامسة فتتوافر BMW 520i Luxury الأحدث بمحرك توربو سعة 1.6 لترات بقوة 190 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 310 نيوتن-متر.

ويتّصل المحرك رباعي الاسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات (ستيبترونيك) مع توافر بدّالات للسرعة على المقوَد، كما يمكن للمحرك اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون 7.9 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 230 كلم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 7 لتر/100 كم لتُصبح من أفضل الخيارات في فئتها.

تتميّز النسخة BMW 520i Luxury الأحدث بتصميم خارجي يَعكس الأناقة العصرية والطابع الرياضي الأخّاذ، ويعود الفضل في ذلك إلى الشبكة الأمامية الضخمة "Kidney Grille"، إلى جانب الاستعانة بزوائد من الألمنيوم اللامع على إطارات النوافذ والشبكة الأمامية وحليات الصادم الخلفي، مما يُضفي لمسة فخمة على التصميم الخارجي.

ومِن بين أبرز اللمسات الخارجية الأخرى يُمكن ذكر المصابيح الرئيسية المتأقلمة فئة LED، والسقف الزجاجي البانورامي، والعجلات الرياضية قياس 19 بوصة، فضلًا على المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، وخاصية فتح وغلق غطاء صندوق الأمتعة كهربائيًّا دون استخدام اليدين، ونظام الإنارة الترحيبية الذي يُكمّل المظهر العصري والمتطور للسيارة، وبالنسبة إلى الأبعاد القياسيةِ، يبلغ الطول الإجمالي للنسخة الأحدث من الفئة الخامسة 5060 ملم، بينما يبلغ العرض العام إلى 1900 ملم، أما عن ارتفاع السيارة فيصل إلى 1515 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2995 ملم.

وعلى صعيد تجهيزات السلامةِ والأمان، استفادت النسخة BMW 520i Luxury من مجموعة مختارة من أفضلِ الأنظمةِ التِّقَنية المساعدة للقيادة؛ منها على سبيل المثالِ لا الحصر، نظام التحذير من النقاط غير المرئية (BSW)، وذلك للتحذير من تغيير المسار (LCW)، ونظام التحذير من الجهة الخلفية عند عبور المارة والسيارات (RCTW)، ناهيك عن نظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع تفعيل المكابح (FCW)، ونظام مراقبة الطريق والتنبيه عند الخروج من السيارة، ومثبّت السرعة مع خاصية الكبح، وغيرها من الأنظمة المتطوّرة الأخرى.