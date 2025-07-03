شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رؤوس الأموال لـ14.1 مليار دولار.. أرقام وإحصائيات الاستثمار فى "المناطق الحرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرقام والإحصائيات عن حجم الاستثمارات بالمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، وحتى الآن.

فيما يتعلق بأداء مشروعات المناطق الحرة فقد تم زيادة عدد المشروعات من 1090 الى 1208 مشروع، وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة من 10.9 مليار دولار الى 14.1 مليار دولار.

كما تم زيادة التكاليف الاستثمارية من 23 مليار دولار الى 33.7 مليار دولار.

وتم زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار، وزيادة حجم العمالة التي توفرها مشروعات المناطق الحرة إلى 219 ألف عامل.

وزاد حجم النشاط لمشروعات المناطق الحرة إلى 24.5 مليار دولار كمحصلة لزيادة الصادرات السلعية.

وتم أيضا زيادة الصادرات الخارجية من 4.1 مليار دولار إلي 7.9 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان التجاري لتعاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجي بداية من عام 2017 وقد ارتفع هذا الفائض ليصل إلي 1045 مليون دولار بنسبة ارتفاع 72.7% مقارنة بعام 2023 .