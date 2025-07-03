شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى بمستهل التداولات الفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخلال هذه السطور ننشر تحديث سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

فى بنك مصر سجل سعر الدولار 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول،، إن البنك المركزي الأمريكي كان سيخفف سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة بحلول الآن، لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى على صادرات الكثير من دول العالم.



وردًا على سؤال خلال ندوة في البرتغال حول ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام لولا إعلان ترامب خطته المثيرة للجدل لزيادة الرسوم على الواردات في وقت سابق من العام، أجاب باول: "أعتقد أن هذا صحيح"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأضاف باول خلال منتدى نظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال: "في الواقع، أوقفنا مسار خفض الفائدة عندما رأينا حجم التعريفات الجمركية، وبشكل أساسي ارتفعت جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ نتيجة لهذه التعريفات".