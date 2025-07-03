شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستهدف التوسع فى صادرات الأمونيا والأمونيا الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الامين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات ،أهمية التوسع في صادرات الأمونيا والأمونيا الخضراء من مصر لمختلف دول العالم، خاصة من شركات الأسمدة الكبيرة.

وقال حمدي ل" الخليج 365" إن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأمونيا والأمونيا الخضراء، خاصة مع توافر المواد الخام والخبرة الصناعية المصرية.

وأضاف أن التوسع في صادرات الأمونيا والأمونيا الخضراء سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين ميزان المدفوعات، كما سيساعد في توفير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر تستهدف زيادة صادراتها من الأمونيا والأمونيا الخضراء إلى مختلف دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند.

وأوضح حمدي أن الأمونيا الخضراء تُعد واحدة من أهم المنتجات التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم إنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية. وقال إن مصر تستهدف إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعمل على تطوير صناعة الأسمدة في مصر، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على الأسمدة. وقال إن الشركة تستهدف زيادة إنتاجها من الأسمدة، خاصة الأمونيا واليوريا، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأضاف حمدي أن مصر تمتلك العديد من الشركات الكبيرة في صناعة الأسمدة، مثل شركة النصر للأسمدة وشركة أبو قير للأسمدة، وهذه الشركات لديها قدرة كبيرة على إنتاج الأمونيا والأمونيا الخضراء. وقال إن هذه الشركات تعمل على زيادة إنتاجها من الأمونيا والأمونيا الخضراء لتلبية احتياجات السوق العالمي.

وأكد حمدي أن التوسع في صادرات الأمونيا والأمونيا الخضراء من مصر سيسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة صناعية كبيرة، كما سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وقال إن الحكومة المصرية تعمل على دعم صناعة الأسمدة وتوفير البيئة المناسبة لزيادة الإنتاج والتصدير.