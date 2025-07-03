شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب اليوم بالسوق المصري الخميس 3 يوليو 2025، عقب تغيرات محدودة للغاية في التعاملات الفورية مع تداول الأوقية قرب 3340 دولارًا، وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيه

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري القادم بخصوص أسعار الفائدة وسط توقعات من بنوك الاستثمار أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير، وذلك يساهم في استمرار العوامل الحالية المؤثرة على الذهب وهي حركة السعر العالمي وتحركات سعر الصرف التدريجية.

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، وذلك بعد موافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ترامب الجديد المتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.