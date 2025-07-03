الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو.. الجنيه الذهب بـ 36,800 جنيه

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سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو.. الجنيه الذهب بـ 36,800 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 03 يوليو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:
 

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

عيار 14 : 3093 جنيها

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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