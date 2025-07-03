شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

احتلت علامة نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2435 سيارة من بينهم (1868 سيارة صنى و400 سيارة قشقاى) وفي المركز الثاني إم جى 1839 سيارة من بينها ( زد اس 711 سيارة وام جى 5 (536) سيارة وفى المركز الثالث علامة شيرى الصينية بواقع 1838 سيارة، وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري والأهرام.

جاء من بينها، ترخيص وتأمين 124 سيارة من علامة تيجو 7 برو، والمركز الرابع هيونداى 1541 سيارةمن بينها (511 سيارة توسان و444 سيارة النترا) وفي المركز الخامس كيا 1221 وفى المركز السادس مرسيدس 985 سيارة، وفى المركز السابع تويوتا 755 سيارة وفى المركز الثامن جيتور 751سيارة وفى المركز التاسع سكودا 704 سيارة وفى المركز العاشر فيات 687 سيارة وفى المركز الحادى عشر شيفورولية 663 سيارة والمركز الثانى عشر فولكس فاجن 600 سيارة وفى المركز الثالث عشر بايك 565 سيارة وفى المركز الرابع عشر بيجو 493 سيارة وفى المركز الخامس عشر رينو 428 سيارة.