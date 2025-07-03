شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

عيار 14 : 3093 جنيها

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا



واستقرت أسعار الذهب بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية، في الوقت الذي قيّموا فيه الموقف الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة. وساعد ضعف الدولار على دعم الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع investing وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,347.12 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3,346 دولارًا.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً