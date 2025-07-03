شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 3 يوليو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لأخر تعاملات رسيمة مسجلة بالبنوك المصرية.

واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 49.38 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، فى بنك مصر الى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.31 جنيه للشراء.

49.41 جنيه للبيع.