شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى فى ختام التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم بالسوق المصري في ختام التداولات، عقب تغيرات محدودة للغاية في التعاملات الفورية مع تداول الأوقية قرب 3340 دولارًا، وخلال السطور التالية نستعرض سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري القادم بخصوص أسعار الفائدة وسط توقعات من بنوك الاستثمار أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير، وذلك يساهم في استمرار العوامل الحالية المؤثرة على الذهب وهي حركة السعر العالمي وتحركات سعر الصرف التدريجية.

استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، وذلك بعد موافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ترامب الجديد المتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح وذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

لم يتمكن الذهب العالمي من اختراق المستوى 3350 دولار للأونصة ليتراجع السعر اليوم بشكل طفيف ويتداول تحت هذا المستوى في ظل حركة عرضية للسعر بسبب تداول مؤشر الزخم بشكل حيادي.