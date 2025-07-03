شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في المرافق خلال 10 سنوات بلغ 750 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ملف المرافق شهد طفرة كبيرة، بدءا من عام 2014، بعدما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحي، سواء الشبكات أو الخطوط الناقلة أو محطات التنقية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "حجم الاستثمارات في المرافق على مدار 10 سنوات تقدر بحوالي 750 مليار جنيه، فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي ومعالجة الصرف الصحي والزراعي".

وتابع: "لدينا أيضا المشروع العظيم، مشروع حياة كريمة، وهو من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة ويشترك فيه جهات عديدة من بينها وزارة الإسكان، ونحن في هذا المشروع خدم أهالينا في الريف المصري، ونصل للملايين بمجموعة من الخدمات المختلفة بتغطية حقيقية بكل البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي".

وقال: "نسبة تغطية شبكت المياه النقية في عام 2014 كانت 93.5%، أما الآن وصلت إلى 99%، أما بالنسبة للصرف الصحي، فإن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى لم تكن تتعدى الـ 12% في 2014، والآن بلغت نحو 65%".

وتابع: "الطفرة الكبيرة التي شهدتها مشروعات المياه والصرف الصحي، هي طفرة غير مسبوقة وانعكاسها إيجابي على الأرض، وهناك قرى شهدت نقلة كبيرة للغاية".