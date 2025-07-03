شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5257 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 02 يوليو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصرأسعار الذهب اليوم
عيار 24: 5257 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3942 جنيهًا
الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا
يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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