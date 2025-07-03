شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: نضع حلول مستدامة لمنع عودة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تحرص على استدامة الحلول، حتى لا تعود العشوائيات من جديد، عن طريق تحليل الأزمة وتوفير حلول جذرية، تعتمد على توفير سكان بديل ملائم تماما.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الوحدات البديلة التي تم توفيرها لسكان العشوائيات كاملة التشطيب والفرش بالكامل، وكان لذلك تأثير إيجابي على تغيير ثقافة المواطن وعاداته، وتغيير النظام الصحي، وتوفير كافة الخدمات الأساسية له وتوفير فرص عمل".

وتابع: "بدأنا بالمناطق غير الآمنة، والتي تعاني من أضرار بيئية وتهدد حياة السكان، والآن نعمل على المناطق غير المخططة، مثل جزيرة الوراق، ونعمل في التعويضات مع أهالينا بالجزيرة، ونستوعب جزء منهم بإنشاء مجموعة من الوحدات السكنية داخل الجزيرة ولكن بشكل حضاري".

وقال: "أتابع كل ملفات الوزارة بانتظام، وتؤثرني المشروعات العمرانية الجديدة، التي توفر فرص استثمارية وتحقق عوائد للإنفاق على باقي المرافق".