شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء شمال الدلتا يجتمع برؤساء القطاعات لمتابعة مستوى الأداء بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع المهندس أحمد رمضان رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برؤساء الهندسات بالقطاعات بنطاق الشركه بمحافظات ( الدقهليه ، كفر الشيخ ، دمياط )، وبحضور رؤساء قطاعات ( الشئون الماليه والاداريه ، الشبكات والتحكم ، الشئون التجاريه)، ورؤساء قطاع ( شمال الدقهليه ، جنوب الدقهليه ، كفر الشيخ ، دمياط ، التحكم ، المتابعه ) وذلك بالقاعه الرئيسيه بمركز التدريب بالشركه.

وناقش رمضان خلال الاجتماع مؤشرات اداء الشركه خلال العام المالي 2024 / 2028 ووضع منهجيه لتنفيذ الاعمال خلال العام المالي 2025/ 2026 بهدف تحسين الاداء وتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين، حيث تم مناقشه نسب الفقد بكل هندسه والتحصيل والتسويات ومراجعه المديونيات وحركه شحن العدادات وتغيير المعطل منها فوراً مع سرعه احلال العدادات الميكانيكيه بعدادات مسبوقه الدفع وتحسين مستوي الخدمه بمراكز خدمه العملاء والتأكيد علي المرور علي حالات سرقات التيار والتعدي علي الشبكه كما تم مناقشه أسس تنفيد خطط الشركه ورفع كفاءه لوحات التوزيع وأعمال الصيانه طبقاً للمواصفات الفنيه المعتمده بهدف تحسين الجهد ومتابعه الأعطال وخفض زمن اصلاح العطل ومتابعه مراكز التحكم.

واكد رمضان علي ضروره متابعه كافه البلاغات الوارده من المشتركين عبر منظومه 121 او الارقام التي تم تخصيصها من قبل الشركه لفرق تلقي إشارات الأعطال والبلاغات علي مدار 24 ساعه لأعطال الجهد المتوسط والمنخفض والمتابعه منذ بدايه تسجيل البلاغ حتي إنهاؤه ( ورديه اعاده التيار ) .

حيث أكد انه تم تشكيل فرق ازاله اعطال لشبكه الجهد المنخفض بكل هندسه للتحرك الفوري بعد تلقي اشاره البلاغ بهدف سرعه الإصلاح وتحديد مده الإصلاح بدقه والوقوف علي المشاكل المتكرره لتلافي حدوثها .

وشدد رمضان على ان هدف الشركه هو خفض نسب الفقد وتنفيذ خطط الشركه وتنفيذ اعمال الصيانه طبقاً للمواصفات الفنيه مع ضروره بذل المزيد من الجهد من قبل كافه العاملين بالشركه وتمني سيادته دوام التوفيق والنجاح للجميع .