شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3942 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي .

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا



واستقرت أسعار الذهب بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية، في الوقت الذي قيّموا فيه الموقف الحذر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة. وساعد ضعف الدولار على دعم الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية، وفقا لما نشره موقع investing، وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,347.12 دولارًا للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 3,346 دولارًا.

فيما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

واستقر سعر الفضة عند 36.06 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1,352.50 دولارًا، بينما قفز البلاديوم بنسبة 1.3% ليصل إلى 1,114.16 دولارًا.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

