“سكني”: أكثر من 4.6 ملايين مستخدم لمنصة سكني حتى النصف الأول من عام 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجلت منصة “سكني”، أرقامًا عالية في إطار جهودها لتقديم خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات لتمكين المستفيدين من الأسر والأفراد من تملك المسكن المناسب، حيث تجاوز عدد المستخدمين للمنصة المستحقين للدعم منهم وغير المستحقين حتى النصف الأول من هذا العام 4.6 ملايين مستخدم، في دلالة على اتساع دائرة الاستفادة من خدمات “سكني” لتشمل شرائح أوسع من المواطنين والمقيمين.

وأوضح برنامج “سكني” أنه خلال النصف الأول من عام 2025م أُبرم أكثر من (106) آلاف عقد سكني عبر المنصة، واستقبلت المنصة في الفترة نفسها ما يزيد عن (160) مليون زيارة رقمية، وتجاوز عدد المخدومين خلال هذه المدة أكثر من (275) ألف، وسُجل أكثر من (200) ألف مستخدم جديد؛ ما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة.

ويواصل “سكني” تمكين المستخدمين من خلال تقديم خيارات وحلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة.

ويُعد “سكني” أكبر منصة للمعروض العقاري في المملكة، وتوفر خيارات متنوعة تشمل الوحدات تحت الإنشاء، والوحدات الجاهزة، وخيارات البناء الذاتي، والأراضي، كما يمكن للمستخدمين استعراض المشاريع والضواحي السكنية في مختلف الخليج 365 التي تتميز بتكامل المرافق والخدمات بما يحقق تجربة سكن متكاملة، إضافة إلى توفير عروض حصرية للمسجلين، كما يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز مفاهيم الجيرة والتكافل الاجتماعي من خلال خدمة “سابع جار”.

وللاستفادة من خدمات منصة “سكني”، يمكن تحميل التطبيق عبر الرابط: (https://sakani.co/app) أو التواصل عبر الرقم الموحّد 199090، أو زيارة مراكز “سكني” الشاملة في الرياض، جدة، المدينة المنورة، والخبر.

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